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Томер Бар предупредил об угрозах в сфере безопасности
28.07.2023 16:20 Алина Груднева

Томер Бар предупредил об угрозах в сфере безопасности

Командующий ВВС генерал-майор Томер Бар предупредил о внешних угрозах Израилю в сфере безопасности из-за продолжающихся разногласий по поводу правовой реформы.

По его словам, кризисом в стране могут воспользоваться враги Еврейского Государства.

"Возможно, что в такое время они попытаются испытать наши границы, сплоченность и бдительность на прочность", - сказал он.

Бар подчеркнул, что необходимо продолжать быть бдительными и подготовленными к любым сценариям.

"Я уверен, что так оно и будет", - добавил он.

Как сообщалось ранее, Томер Бар обнародовал сообщения, которые он передавал своим командующим ВВС в течение последних двух недель на фоне нарастающей напряженности из-за правовой реформы.
 

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