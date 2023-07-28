



Томер Бар предупредил об угрозах в сфере безопасности

Командующий ВВС генерал-майор Томер Бар предупредил о внешних угрозах Израилю в сфере безопасности из-за продолжающихся разногласий по поводу правовой реформы.



По его словам, кризисом в стране могут воспользоваться враги Еврейского Государства.



"Возможно, что в такое время они попытаются испытать наши границы, сплоченность и бдительность на прочность", - сказал он.



Бар подчеркнул, что необходимо продолжать быть бдительными и подготовленными к любым сценариям.



"Я уверен, что так оно и будет", - добавил он.



Как сообщалось ранее, Томер Бар обнародовал сообщения, которые он передавал своим командующим ВВС в течение последних двух недель на фоне нарастающей напряженности из-за правовой реформы.

