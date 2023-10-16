



Томер Бар: Мы в любой момент готовы к развитию событий на севере

Командующий ВВС генерал-майор Томер Бар сказал:”Мы готовим поле сражения к маневру, который будет максимально эффективным. Мы устраняем как можно больше угроз с земли и воздуха. И все это делается так, чтобы в случае принятия решения о маневре у войск была оперативная свобода. ВВС будут действовать плечом к плечу с сухопутными войсками и будут полностью задействованы в наземной миссии. Защита войск – вот наша миссия”.



Армия обороны Израиля сталкивается многочисленными попытками ХАМАС помешать гражданскому населению двигаться на юг.



На данный момент ВВС атаковали тысячи целей в Газе. Томер Бар сказал: “В настоящее время мы концентрируемся на боевых действиях на юге, но мы хорошо развернуты и готовы к любому развитию событий, которое может произойти также и на севере”