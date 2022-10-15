



TikTok заблокировал аккаунт террористов "Львиного логова"

TikTok в субботу заблокировал учетную запись, принадлежащую вооруженной палестинской группировке "Львиное логово", ответственной за многочисленные обстрелы израильских военных и гражданских лиц на севере Иудеи и Самарии в последние месяцы.



Об этом сообщает Times of Israel.



Аккаунт, принадлежавший террористам, был удален за нарушение принципов сообщества платформы.



По данным израильских СМИ, TikTok заблокировал аккаунт по запросу Израиля.



Террористы использовали свой аккаунт в TikTok для публикации видеороликов, на которых ее участники совершают нападения с применением огнестрельного оружия, и для распространения своей идеологии.