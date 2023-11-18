



TikTok удалил хештег #lettertoamerica после роста запросов по бен Ладену

TikTok удалил хэштег #lettertoamerica из своей поисковой функции после того, как видеоролики о "Письме Усамы бен Ладена Америке" 2002 г. стали вирусными на платформе и были перезагружены в социальную сеть X. Этот хештег был просмотрен в TikTok 4,5 млн. раз. Некоторые пользователи социальных сетей в своих роликах говорили, что документ основателя "Аль-Каиды" дает альтернативную точку зрения на участие США в конфликтах на Ближнем Востоке.



Вирусный пост X журналиста Яшара Али, посвященный этим видеороликам, набрал 25,6 млн. просмотров. Это привлекло дополнительное внимание к дискуссии на TikTok. В TikTok заявили, что количество видеороликов, посвященных письму, было небольшим, но интерес к ним возрос после того, как они были опубликованы в X.



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В своем исследовании Институт стратегического диалога отметил, что со вторника по четверг количество упоминаний бен Ладена на X выросло более чем на 4300% - с чуть более 5 тыс. до более чем 230 тыс. Упоминания "Письма в Америку" подскочили более чем на 1800%, с чуть более 4 800 до 100 000, что составило 719 млн. показов по всей платформе.



По данным Google Trends, на YouTube число поисковых запросов, связанных с бен Ладеном, также выросло на 400% со вторника по четверг.

