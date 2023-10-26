



TikTok удалил более 775 000 видеороликов с начала войны

Социальная сеть TikTok сообщила, что с начала войны удалила более 775 000 видеороликов и закрыла более 14 000 прямых трансляций, пропагандирующих насилие, терроризм, ненависть, дезинформацию и другие нарушения правил сообщества платформы в регионе Израиля

и Газы.



На прошлой неделе Евросоюз потребовал от TikTok и от Meta отчет о том, как обе компании работают над предотвращением распространения дезинформации и незаконного контента после войны.



Обе компании должны были вчера представить свои ответы профсоюзу.

