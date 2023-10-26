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TikTok удалил более 775 000 видеороликов с начала войны
26.10.2023 11:57 Катя Шульц

TikTok удалил более 775 000 видеороликов с начала войны

Социальная сеть TikTok сообщила, что с начала войны удалила более 775 000 видеороликов и закрыла более 14 000 прямых трансляций, пропагандирующих насилие,  терроризм, ненависть, дезинформацию и другие нарушения правил сообщества платформы в регионе Израиля
и Газы.

На прошлой неделе Евросоюз потребовал от TikTok и от Meta отчет о том, как обе компании работают над предотвращением распространения дезинформации и незаконного контента после войны.

Обе компании должны были вчера представить свои ответы профсоюзу.
 

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