



TikTok удалил 500 тысяч роликов о войне между Израилем и ХАМАСом

Компания TikTok активизирует работу по противодействию дезинформации, подстрекательству к насилию и ненависти, связанным с войной между Израилем и ХАМАС, на своей онлайн-платформе, объявив об этом в воскресенье, через несколько дней после того, как Европейский союз (ЕС) предупредил компании социальных сетей, что они рискуют попасть под действие законов о модерации контента.



В рамках принятых мер TikTok запускает командный центр для координации работы специалистов по безопасности по всему миру, совершенствует программное обеспечение для автоматического обнаружения и удаления графического и жестокого контента, а также нанимает большее количество специалистов по арабскому языку и ивриту для модерации контента.



В заявлении TikTok говорится, что после жестокого нападения ХАМАС на израильских граждан 7 октября компания немедленно мобилизовала значительные ресурсы и персонал для обеспечения безопасности сообщества и целостности платформы.



Компания, принадлежащая китайской ByteDance, заявила, что после атаки ХАМАС удалено более 500 тыс. видеороликов и закрыла 8 тыс. видеозаписей, транслируемых из пострадавшего региона.