



Тиби осудил израильские "двойные стандарты и лицемерие"

Лидер "Таал" Ахмед Тиби заявил, что израильские двойные стандарты виноваты в том, что он назвал недостатком осуждений насилия поселенцев против палестинцев в Иудее и Самарии.



Об этом сообщает Times of Israel.



Выступая на заседании фракции "Хадаш-Таал", Тиби заявил, что имел место "продолжающийся погром", в ходе которого произошли столкновения между поселенцами и палестинцами, а также между поселенцами и солдатами из-за последние несколько дней.



"Мы не слышали ни осуждения, ни даже требования осудить", - заявил он.



В то же время, отметил Тиби, "однократное нападение поселенца на солдата-поселенца было осуждено".



"Это двойные стандарты. Это лицемерие", - заявил Ахмед Тиби.