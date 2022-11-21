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Тиби осудил израильские "двойные стандарты и лицемерие"
21.11.2022 16:08 Ольга Белозерова

Тиби осудил израильские "двойные стандарты и лицемерие"

Лидер "Таал" Ахмед Тиби заявил, что израильские двойные стандарты виноваты в том, что он назвал недостатком осуждений насилия поселенцев против палестинцев в Иудее и Самарии. 

Об этом сообщает Times of Israel.

Выступая на заседании фракции "Хадаш-Таал", Тиби заявил, что имел место "продолжающийся погром", в ходе которого произошли столкновения между поселенцами и палестинцами, а также между поселенцами и солдатами из-за последние несколько дней.

"Мы не слышали ни осуждения, ни даже требования осудить", - заявил он.

В то же время, отметил Тиби, "однократное нападение поселенца на солдата-поселенца было осуждено".

"Это двойные стандарты. Это лицемерие", - заявил Ахмед Тиби. 

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