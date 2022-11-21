Тиби осудил израильские "двойные стандарты и лицемерие"
Лидер "Таал" Ахмед Тиби заявил, что израильские двойные стандарты виноваты в том, что он назвал недостатком осуждений насилия поселенцев против палестинцев в Иудее и Самарии.
Об этом сообщает Times of Israel.
Выступая на заседании фракции "Хадаш-Таал", Тиби заявил, что имел место "продолжающийся погром", в ходе которого произошли столкновения между поселенцами и палестинцами, а также между поселенцами и солдатами из-за последние несколько дней.
"Мы не слышали ни осуждения, ни даже требования осудить", - заявил он.
В то же время, отметил Тиби, "однократное нападение поселенца на солдата-поселенца было осуждено".
"Это двойные стандарты. Это лицемерие", - заявил Ахмед Тиби.