



Вывешен плакат с подстрекательской надписью на Храмовой горе

В пятницу, 6 октября, на фоне нарастающей напряженности на Храмовой горе был зафиксирован очередной случай подстрекательства к насилию.



По данным газеты "Исраэль хайом", палестинцы вывесили плакат, на которой были изображены террористы.



Подстрекательское полотно было вывешено членами террористической организации ХАМАС по окончании пятничной молитвы, на которой присутствовали тысячи мусульман.



Надпись на табличке гласила: "Дорога в Иерусалим вымощена кровью". Полиция арестовала подозреваемого, который разместил плакат в поддержку террористов. Полотно было снято. Подозреваемым оказался житель Восточного Иерусалима.