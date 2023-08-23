



Террористы в панике повышают уровень боевой готовности в Газе

Террористические организации в Газе повысили уровень боевой готовности из опасений того, что Армия обороны Израиля возобновит практику точечных ликвидаций.



Информацию об этом распространила ливанская газета "Аль-Ахбар", приближенная к "Хизбалле".



В Газе опасаются того, что ЦАХАЛ проведет операцию "Щит и стрела 2.0" на фоне участившихся смертоносных терактов в Иудее и Самарии.



По словам источника, если возобновятся точечные ликвидации, реакция террористических организаций якобы "удивит Израиль".



"Подобный шаг может привести к эскалации, которая повлияет на все фронты. Не позволим оккупации изменить правила в Газе или за ее пределами", - сказал источник.



Что примечательно, ранее на фоне волны террора военно-политический кабинет завуалированно предупредил о готовящихся ударах ЦАХАЛа по целям Ирана и ХАМАСа.



Соответствующее предупреждение было сделано после того, как три израильтянина были убиты и один тяжело ранен в результате двух отдельных терактов.