Новости » Арабо-израильский конфликт
Террористы стреляли в бойцов ЦАХАЛа на КПП Хомеш
23.02.2023 07:29 Алина Груднева

Террористы стреляли в бойцов ЦАХАЛа на КПП Хомеш

Вечером, 23 февраля, террористы открыли огонь по бойцам ЦАХАЛа на КПП Хомеш.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

По словам военных, стрельба велась из проезжавшего мимо автомобиля. К счастью, никто среди бойцов не пострадал.

Силы ЦАХАЛа открыли ответный огонь по автомобилю, которому, тем не менее, удалось скрыться с места происшествия. Военные начали обчесывать местность в поисках подозреваемых. Информация о задержаниях не поступала.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы