



Террористы стреляли в бойцов ЦАХАЛа на КПП Хомеш

Вечером, 23 февраля, террористы открыли огонь по бойцам ЦАХАЛа на КПП Хомеш.



Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.



По словам военных, стрельба велась из проезжавшего мимо автомобиля. К счастью, никто среди бойцов не пострадал.



Силы ЦАХАЛа открыли ответный огонь по автомобилю, которому, тем не менее, удалось скрыться с места происшествия. Военные начали обчесывать местность в поисках подозреваемых. Информация о задержаниях не поступала.