Террористы прятали взрывчатку и оружие в мечети Дженин

Армия обороны Израиля утверждает, что террористы использовали мечеть в городе Дженин для хранения боеприпасов и оружия, а также в качестве оперативной базы, сообщает newsmax.



“Вчера мы провели операцию по эвакуации вооруженных боевиков, которые использовали мечеть в качестве прикрытия для террористических операций, — говорится в заявлении ЦАХАЛа в Twitter. - Сегодня солдаты завершили миссию, конфисковав сотни единиц различного оружия и боеприпасов, а также ликвидировав подземные ямы и шахты, использовавшиеся террористами под мечетью”.



В твите в понедельник ЦАХАЛ идентифицировал здание как мечеть аль-Наср, хотя в других сообщениях говорилось, что это была мечеть аль-Ансари.

“Святые места, такие как мечеть ан-Наср, не должны использоваться в качестве прикрытия для терроризма, — отметили в ЦАХАЛе. - Набитый кучей боеприпасов и двумя подземными ямами со взрывными устройствами, это всего лишь один пример того, как террористы издеваются над гражданами Дженина. Мы будем продолжать действовать до тех пор, пока террористы Дженина не перестанут представлять угрозу стабильности в этом районе”.



В воскресенье вечером ЦАХАЛ начал свою крупнейшую операцию в Дженине со времен второй интифады в июле 2000 года, нанеся серию из более чем 10 авиаударов и перебросив войска в палестинский город.



The Times of Israel , которая была среди средств массовой информации, сообщивших, что мечеть была названа аль-Ансари, сообщила, что израильские силы взяли мечеть под контроль в понедельник днем после перестрелки с палестинскими боевиками в этом районе. ЦАХАЛ заявил, что нанес беспилотный удар по вооруженным палестинцам за пределами мечети, а затем сумел проникнуть внутрь.



На первом этаже военные обнаружили два выхода в туннель, которые, по словам ЦАХАЛа, были соединены между собой. Внутри были обнаружены взрывчатые вещества, оружие и другая военная техника.



“Все эти раскопки в мечети превратили ее в укрепленное место", - сказал подполковник "Мем", командир элитного подразделения ЦАХАЛа "Эгоз", которого можно идентифицировать только по званию и инициалам его фамилии на иврите.



The Times of Israel также сообщила, что во вторник вечером израильские военные начали вывод войск из этого района, хотя столкновения с палестинскими боевиками продолжались.