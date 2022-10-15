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Террористы призывают палестинцев отреагировать на "агрессию Израиля"
15.10.2022 18:22 Ольга Белозерова

Террористы призывают палестинцев отреагировать на "агрессию Израиля"

Объединенная палата фракций сопротивления в Газе призвала "массы" палестинцев отреагировать на "агрессию Израиля против Иерусалима и Аль-Аксы, независимо от результатов и жертв".

"Мы призываем наших братьев, товарищей и наших героических бойцов, особенно доблестную группу "Львиное логово", ответить на оккупационную агрессию против Иерусалима и Аль-Аксы, независимо от результатов и жертв", - заявили террористические группировки.

Заявление прозвучало после встречи палестинских фракций, на которой они пообещали "ответить на варварскую сионистскую агрессию", сообщает Jerusalem Post.

"Увеличение числа преступлений врага против нашего народа в Иерусалиме и осквернение [Аль-Аксы]… является плохим предзнаменованием для этой оккупации. Это знак его скорой кончины и поражения", - говорится в заявлении группировок.

Как сообщает иранское агентство Fars, в ХАМАСе призвали любого палестинца, у которого есть винтовка, направить ее на израильские вооруженные силы.

"Мы заверяем Израиль, что члены "Бригад Аль-Кассам" и другие бойцы сопротивления будут выслеживать его войска и поселенцев в горах, долинах и на оккупированных палестинских территориях", - заявили террористы.

Стоит отметить, что встреча фракций прошла на фоне новой волны нападений и беспорядков в Иудее и Самарии, где ЦАХАЛ и силы безопаности Израиля проводят масштабную операцию "Волнорез".

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