



Террористы призывают палестинцев отреагировать на "агрессию Израиля"

Объединенная палата фракций сопротивления в Газе призвала "массы" палестинцев отреагировать на "агрессию Израиля против Иерусалима и Аль-Аксы, независимо от результатов и жертв".



"Мы призываем наших братьев, товарищей и наших героических бойцов, особенно доблестную группу "Львиное логово", ответить на оккупационную агрессию против Иерусалима и Аль-Аксы, независимо от результатов и жертв", - заявили террористические группировки.



Заявление прозвучало после встречи палестинских фракций, на которой они пообещали "ответить на варварскую сионистскую агрессию", сообщает Jerusalem Post.



"Увеличение числа преступлений врага против нашего народа в Иерусалиме и осквернение [Аль-Аксы]… является плохим предзнаменованием для этой оккупации. Это знак его скорой кончины и поражения", - говорится в заявлении группировок.



Как сообщает иранское агентство Fars, в ХАМАСе призвали любого палестинца, у которого есть винтовка, направить ее на израильские вооруженные силы.



"Мы заверяем Израиль, что члены "Бригад Аль-Кассам" и другие бойцы сопротивления будут выслеживать его войска и поселенцев в горах, долинах и на оккупированных палестинских территориях", - заявили террористы.



Стоит отметить, что встреча фракций прошла на фоне новой волны нападений и беспорядков в Иудее и Самарии, где ЦАХАЛ и силы безопаности Израиля проводят масштабную операцию "Волнорез".