



Террористы приехали на машине с израильскими номерами и расстреляли ресторан







В ходе предварительного расследования теракта в поселении Эли выяснилось, что двое террористов прибыли на черном автомобиле Chevrolet к поселковому совету поселения Эли в Биньямина и выстрелили в охранника.



После этого они продолжили путь к автозаправочной станции, один из них выстрелил в двух прохожих, убив их на месте. После этого он зашел в ресторан Хумус Элияху в комплексе заправки и выпустил очередь. Находившийся в ресторане израильтянин открыл ответный огонь и убил террориста, второй скрылся.