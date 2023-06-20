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Террористы приехали на машине с израильскими номерами и расстреляли ресторан
20.06.2023 17:23 Аркадий Бочаровский

Террористы приехали на машине с израильскими номерами и расстреляли ресторан




В ходе предварительного расследования теракта в поселении Эли выяснилось, что двое террористов прибыли на черном автомобиле Chevrolet к поселковому совету поселения Эли в  Биньямина и выстрелили в охранника. 

После этого они продолжили путь к автозаправочной станции, один из них выстрелил в двух прохожих, убив их на месте. После этого он зашел в ресторан Хумус Элияху в комплексе  заправки и выпустил очередь. Находившийся в ресторане  израильтянин открыл ответный огонь и убил террориста, второй скрылся.

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