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Террористы открыли огонь по посту ЦАХАЛа
21.05.2023 10:07 Ирина Демьянова

Террористы открыли огонь по посту ЦАХАЛа

Ночью террористы обстреляли из проезжавшего мимо автомобиля военный пост вблизи деревни Иртах.

Об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛа в воскресенье утром.

Солдаты ЦАХАЛа опознали подозреваемых и открыли ответный огонь, ранив нескольких из них. После обыска местности были обнаружены рюкзаки и гильзы от пуль.

ЦАХАЛ также провел операцию в Хевроне, задержав подозреваемого в терроризме. В ходе операции были конфискованы десятки ящиков с фейерверками.

Участники беспорядков бросали камни в солдат, которые в ответ приняли меры по разгону толпы.

 

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