



Террористы открыли огонь по посту ЦАХАЛа

Ночью террористы обстреляли из проезжавшего мимо автомобиля военный пост вблизи деревни Иртах.



Об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛа в воскресенье утром.



Солдаты ЦАХАЛа опознали подозреваемых и открыли ответный огонь, ранив нескольких из них. После обыска местности были обнаружены рюкзаки и гильзы от пуль.



ЦАХАЛ также провел операцию в Хевроне, задержав подозреваемого в терроризме. В ходе операции были конфискованы десятки ящиков с фейерверками.



Участники беспорядков бросали камни в солдат, которые в ответ приняли меры по разгону толпы.



