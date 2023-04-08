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Террористы обстреляли военный блокпост в Самарии
08.04.2023 12:50 Алина Груднева

Террористы обстреляли военный блокпост в Самарии

В ночь на 8 апреля террористы открыли огонь по военному блокпосту в районе ответственности бригады "Менаше" недалеко от Дженина в Самарии.

Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

По данным ЦАХАЛа, террористы открыли огонь по позиции из проезжавшего мимо автомобиля.

"Патрульно-десантный отряд открыл по террористам огонь. Были обнаружены попадания", -сказано в сообщении.

Уточняется, что были ранены два террориста. Согласно сообщениям арабских СМИ, пострадавшие были доставлены в больницу. Потерь среди израильских сил безопасности нет.
 

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