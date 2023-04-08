



Террористы обстреляли военный блокпост в Самарии

В ночь на 8 апреля террористы открыли огонь по военному блокпосту в районе ответственности бригады "Менаше" недалеко от Дженина в Самарии.



Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.



По данным ЦАХАЛа, террористы открыли огонь по позиции из проезжавшего мимо автомобиля.



"Патрульно-десантный отряд открыл по террористам огонь. Были обнаружены попадания", -сказано в сообщении.



Уточняется, что были ранены два террориста. Согласно сообщениям арабских СМИ, пострадавшие были доставлены в больницу. Потерь среди израильских сил безопасности нет.

