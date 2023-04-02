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Террористы обстреляли транспортный самолет ЦАХАЛа над Дженином
02.04.2023 21:59 Евгения Маркова

Террористы обстреляли транспортный самолет ЦАХАЛа над Дженином


На видео, размещенном в палестинских Telegram-каналах, видно, как транспортный самолет ЦАХАЛа типа "Геркулес" летит на малой высоте над Дженином, и в это же время слышны автоматные очереди.

Подпись рядом с видео гласит: "Истребители стреляют по сионистскому военному самолету, пролетающему над лагерем беженцев Дженин".


В последние месяцы было приложено немало усилий для развития палестинской террористической инфраструктуры в районе Дженина, в частности была создана группировка "Львиное логово".

В рамках вооружения и улучшения возможностей упор был сделан на производство снарядов, способных пробивать бронетехнику ЦАХАЛа, набор новых бойцов и наблюдателей в ряды террористических организаций, а также проведение обучения по обращению с огнестрельным оружием. При этом о наличии зенитно-ракетных комплексов в районе Дженина ничего не известно, но вполне вероятно, что у террористов есть средние и крупнокалиберные пулеметы, которые можно использовать для обстрела низколетящих самолетов.


 

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