



Террористы обстреляли транспортный самолет ЦАХАЛа над Дженином



На видео, размещенном в палестинских Telegram-каналах, видно, как транспортный самолет ЦАХАЛа типа "Геркулес" летит на малой высоте над Дженином, и в это же время слышны автоматные очереди.



Подпись рядом с видео гласит: "Истребители стреляют по сионистскому военному самолету, пролетающему над лагерем беженцев Дженин".

מחבלים פתחו באש לעבר מטוס צבאי (הרקולס) בעת שטס מעל מחנה ג'נין… pic.twitter.com/TFaOJoJ1vh — חדשות מכל העולם🌏News-Fox (@kisis007) April 2, 2023

В последние месяцы было приложено немало усилий для развития палестинской террористической инфраструктуры в районе Дженина, в частности была создана группировка "Львиное логово".В рамках вооружения и улучшения возможностей упор был сделан на производство снарядов, способных пробивать бронетехнику ЦАХАЛа, набор новых бойцов и наблюдателей в ряды террористических организаций, а также проведение обучения по обращению с огнестрельным оружием. При этом о наличии зенитно-ракетных комплексов в районе Дженина ничего не известно, но вполне вероятно, что у террористов есть средние и крупнокалиберные пулеметы, которые можно использовать для обстрела низколетящих самолетов.