



Террористы обстреляли силы ЦАХАЛа в Самарии, ответным огнем нейтрализованы трое

Во время активных действий бойцов ЦАХАЛа в Иудее и Самарии несколько террористов обстреляли военнослужащих, находившихся на военном посту в районе перекрестка Гит возле Кдумим.



Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, добавляя, что бойцы открыли ответный огонь по террористам и нейтрализовали троих из них. Еще один террорист сдался, был арестован и передан для дальнейшего расследования.



Кроме того, бойцы конфисковали три винтовки М-16, пистолет и патроны, которые находились у террористов. Пострадавших среди сотрудников сил безопасности нет.