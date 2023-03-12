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Террористы обстреляли силы ЦАХАЛа в Самарии, ответным огнем нейтрализованы трое
12.03.2023 06:57 Аркадий Бочаровский

Террористы обстреляли силы ЦАХАЛа в Самарии, ответным огнем нейтрализованы трое

Во время активных действий бойцов ЦАХАЛа в Иудее и Самарии несколько террористов обстреляли военнослужащих, находившихся на военном посту в районе перекрестка Гит возле Кдумим. 

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, добавляя, что бойцы открыли ответный огонь по террористам и нейтрализовали троих из них. Еще один террорист сдался, был арестован и передан для дальнейшего расследования. 

Кроме того, бойцы конфисковали три винтовки М-16, пистолет и патроны, которые находились у террористов. Пострадавших среди сотрудников сил безопасности нет.

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