



Террористы обстреляли поселение: есть попадания в дома

Незадолго до полуночи, 1 октября, террористы обстреляли поселение Асаэль в Иудее.



Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.



"Некоторое время назад террористы открыли огонь по форпосту Асаэль. В ходе обысков были выявлены попадания в ряд домов", - сообщили военные.



Сразу после атаки солдаты ЦАХАЛа начали преследование террористов. Проведено ли задержание, пока что неизвестно.



По предварительным данным, в результате нападения никто не пострадал. В одном из домов разбиты окна. Стрельба была открыта за пределами поселения. Асаэль был одним из девяти форпостов, легализованных правительством в феврале.

