Террористы обстреляли КПП на границе с Газой

Палестинский "Исламский джихад" в ходе последних массированных залпов обстреляли контрольно-пропускные пункта на границе с Газой "Эрез" и "Керем Шалом".



Информацию об этом подтвердили в министерстве обороны и Координатор действий правительства на территориях.



Уточняется, что из-за атак будет невозможно открыть закрытые со вторника контрольно-пропускные пункты, из-за чего будут страдать, в первую очередь, сами жители Газы.



"Ракетный обстрел переходов, а также неудавшийся ракетный обстрел наносят ущерб жителям сектора Газа", — сказано в сообщении.

Several mortars launched by Islamic Jihad have hit the Erez Crossing with the Gaza Strip in the latest round of hostilities, the Defense Ministry and COGAT say. pic.twitter.com/cIeeAR7rWv