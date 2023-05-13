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Террористы обстреляли КПП на границе с Газой
13.05.2023 15:44 Алина Груднева

Террористы обстреляли КПП на границе с Газой

Палестинский "Исламский джихад" в ходе последних массированных залпов обстреляли контрольно-пропускные пункта на границе с Газой "Эрез" и "Керем Шалом".

Информацию об этом подтвердили в министерстве обороны и Координатор действий правительства на территориях.

Уточняется, что из-за атак будет невозможно открыть закрытые со вторника контрольно-пропускные пункты, из-за чего будут страдать, в первую очередь, сами жители Газы. 

"Ракетный обстрел переходов, а также неудавшийся ракетный обстрел наносят ущерб жителям сектора Газа", — сказано в сообщении.

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