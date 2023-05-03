



Террористы нацелились на Бен-Гвира после смерти участника голодовки

“Силы Галилеи – Одинокие волки”, террористическая организация, действующая по инициативе “Хизбаллы”, во вторник определила министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира как ключевую цель для убийства в ответ на смерть заключенного террориста, члена Исламского джихада, Хадера Аднана после почти 90-дневной голодовки.



В своем официальном Telegram-аккаунте организация опубликовала фотографию головы Бена Гвира с нарисованным на ней ружьем и написала: “Разыскивается за причастность к убийству Хадера Аднана”.



Ранее организация взяла на себя ответственность за два обстрела в течение дня контрольно-пропускного пункта Хавара и города Налиэль, а также за ракетный обстрел Израиля из Газы в ответ на смерть Аднана.



В то же время организация опубликовала видео, в котором призывает палестинских арабов убивать евреев ножевыми, огнестрельными и таранными атаками, а также руководство по проведению таких атак наиболее эффективным способом, вызывающим немедленную смерть жертвы.



Аднан, которого за последние годы несколько раз арестовывали израильские силы безопасности, был арестован в 13-й раз 5 февраля и с тех пор голодал 86 дней, когда рано утром во вторник его нашли мертвым в тюремной камере.



Его подозревали в членстве в террористической организации, поддержке терроризма и подстрекательстве, он отказывался проходить медицинские осмотры и лечение в тюрьме.



Исламский джихад ранее угрожал , что, если Аднан умрет, организация расценит это как уничтожение со стороны Израиля.

