



Террористы: израильские лидеры поплатятся

Так называемый "Объединенный оперативный штаб" палестинских террористических группировок в Газе объявил, что Израиль и его лидеры "заплатят высокую цену" за ликвидацию трех высокопоставленных членов "Исламского джихада".



Соответствующее "предупреждение" было выпущено днем, 9 мая, на фоне операции ЦАХАЛа "Щит и стрела".



В кратком заявлении объединение террористических группировок, куда входят ХАМАС и "Исламский джихад", сказано, что они "оплакивают" погибших в результате ударов по Газе 13 палестинцев.



"Израиль несет полную ответственность за это трусливое преступление. Его лидеры заплатят цену", - пригрозили террористы.



Ранее "Исламский джихад" и ХАМАС в отдельных заявлениях пригрозили Израилю "ответом" на ночную операцию в Газе.