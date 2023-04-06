



Террористы из Газы выпускают новые ракеты по Израилю

Террористы в Газе выпустили несколько ракет по израильтянам ранним утром в четверг после того, как накануне вечером из прибрежного анклава были выпущены снаряды, а палестинцы столкнулись с полицией в мечети Аль-Акса в Иерусалиме.



Армия обороны Израиля заявила, что было запущено семь ракет класса “земля-воздух”, и все они взорвались в небе. Он добавил, что две ракеты были выпущены в направлении Средиземного моря, а остальные - в сторону Израиля.



Запуски привели в действие системы оповещения в населенных пунктах Ранен, Патиш, Дорот и Хават Шикмим, а жителям было приказано укрыться в бомбоубежищах.



В среду вечером из Газы были выпущены две ракеты, одна из которых не прошла границу, а другая упала на открытой местности.



