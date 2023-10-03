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Террористы из Газы пускают ракеты в сторону моря
03.10.2023 09:06 Катя Шульц

Террористы из Газы пускают ракеты в сторону моря

Ракетные обстрелы моря проводятся из Газы. На севере секторы слышны громкие взрывы. Все это происходит в рамках так называемых тренировок бригады Аль-Кудс, военного подразделения Исламского джихада.

 "В настоящее время на нашей территории проводится опережающий наступательный маневр - с использованием боевых патронов и с участием артиллерии, бронетехники и сил разведки - имитирующий налеты на сионистские военные объекты и укрепления с высокой огневой мощью", - заявили в Аль-Кудс.
 

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