



Террористы из "Батальона Дженин" ответственны за атаки в Самарии

"Батальон Дженин", который связан с террористической группировкой "Исламский Джихад", а также включает в себя террористов из других террористических организаций, взял на себя ответственность за атаки против ЦАХАЛа в Самарии.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



Так, террористы взяли ответственность за обстрел мобильного контрольно-пропускного пункта ЦАХАЛа у северного въезда в палестинское поселение Джаба во вторник.



Прошлой ночью организация взяла на себя ответственность за стрельбу по силам ЦАХАЛа, действовавшим в Буркине, а накануне - за боевые действия против сил ЦАХАЛ, действовавших в Шхеме.



Как отмечается, в последнее время в районе северной Самарии были созданы вооруженные батальоны, роль которых заключается в наблюдении за действиями сил ЦАХАЛа, размещении террористических сил, блокад и взрывных устройств на окраинах арабских населенных пунктов. Кроме этого, эти батальоны стреляют по силам ЦАХАЛа во время оперативной деятельности солдат.



Ранее сотрудников разведки ЦАХАЛа и полевых наблюдателей просили быть бдительными, потому что террористы в Иудее и Самарии предпринимают попытки "провокационных атак", в ходе которых они заманивают израильских солдат в засаду, привлекая их внимание.

