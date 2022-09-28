



Террористы, готовившие крупные теракты, убиты в Дженине

ЦАХАЛ, в ходе утренней операции в Дженине, пытался арестовать Абд аль-Рахмана Хазема, брата террориста, который ответственен за теракт в Тель-Авиве в апреле этого года, и Мухаммеда Аловну.



По словам представителя полиции, эта пара ответственна за серию нападений со стрельбой в последние месяцы.



Согласно информации, пара подозреваемых планировала "более значительные нападения в ближайшем будущем".



Израильские войска окружили дом, принадлежащий семье Раада Хазема, террориста, который 7 апреля открыл огонь по посетителям бара Ilka в Тель-Авиве, убив трех человек.



Палестинские СМИ сообщили, что войска обстреляли здание небольшими ракетами, но ЦАХАЛ и полиция заявили, что разыскиваемые боевики привели в действие бомбу, когда солдаты пытались войти в дом.



"Хазем и Аловна были убиты в ходе перестрелки", - заявили в полиции, добавив, что войска изъяли у одного из боевиков штурмовую винтовку.