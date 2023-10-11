



Террористы Газы совершают покупки с помощью кредиток, украденных у израильтян

Террористы ХАМАС, проникшие в Израиль в субботу, используют кредитные карты, украденные из домов, в которые они ворвались после проникновения в израильские общины вблизи границы с Газой.



Семьи похищенных и убитых, а также семьи, живущие в приграничном районе Газы, в среду, 11 октября, утром заявили, что проверили расходы по своим кредитным картам и заметили, что карты, взятые из их домов и у похищенных, используются в Газе.



Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт, которого уведомили об этом, сказал: “Я разговаривал с руководителями банков и компаний, выпускающих кредитные карты. Компании блокируют все виды покупок в Газе”.



“В любом случае, даже если они совершат покупки или заберут деньги, все средства, очевидно, будут возвращены семьям, вплоть до последнего шекеля. Если возникнут проблемы, скажите мне, и я разберусь с этим”, – заверил Беннет.



Параллельно с этим компании-эмитенты кредитных карт открыли горячие линии для семей, чтобы отслеживать данные о подозрительных платежах.