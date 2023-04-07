



Террористы Газы разразились новыми угрозами

ХАМАС и палестинский "Исламский джихад", комментируя теракт в Иорданской долины, разразились новыми угрозами в адрес Израиля.



Официальный представитель ХАМАСа Абдель Латиф аль-Кану назвал нападение, в результате которого погибли две молодые женщины, а также тяжело ранена их мать, "актом героизма".



"Этот акт героизма совершен на фоне запуска ракет из Газы в сторону израильских поселений. Эти действия иллюстрируют единство палестинского народа в борьбе с оккупацией и в защите мечети Аль-Акса", - сказал он.



"Исламский джихад" также приветствовал смертоносную атаку в Иорданской долине, назвав убийство двух женщин "героизмом". По словам террористов, атаки совершаются с целью "послать мощный сигнал" о том, что "преступления" Израиля в отношении палестинцев "не останутся без ответа".



"Ответ на преступления оккупантов в Аль-Акса будет на всех аренах — продолжающиеся нападения оккупантов и попытки изменить статус-кво мечети Аль-Акса приведут ко взрыву во всем районе", - говорят террористы.

