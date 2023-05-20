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Террористы Газы получили предупреждение о "планах Израиля"
20.05.2023 16:47 Алина Груднева

Террористы Газы получили предупреждение о "планах Израиля"

Террористические организации Газы получили от неких арабских источников предупреждение по поводу планов Израиля.

По данным Israel Hayom, такое сообщение распространила газета "А-Рай Аль-Юм".

От каких именно арабских стран террористы получили "предостережение", не раскрывается. По словам источников, планы Израиля якобы могут быть реализованы когда угодно как в самой Газе, так и за ее пределами.

"Они могут привести к новой эскалации, несмотря на нынешнее затишье", - сказано в сообщении.
 
Источники сообщили газете, что "нынешнее состояние спокойствия в Газе обманчиво", а новый конфликт может "вспыхнуть в любой момент", поскольку Израиль, не колеблясь, может осуществить точечные ликвидации высокопоставленных членов террористических организаций, "когда у него есть такая возможность".

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