



Террористы Дженина в шоке от ударов беспилотников





На прошлой неделе беспилотник ЦАХАЛа уничтожил террористическую ячейку, собиравшуюся совершить теракт к северу от Дженина. Активность, которая не наблюдалась в Иудее и Самарии в течение 17 лет, получила одобрение представителей сил безопасности, которые уточнили, что уничтоженная ячейка совершила несколько нападений со стрельбой на населенные пункты в этом районе.



После появления новой угрозы палестинские каналы опубликовали “полезные советы” для террористов о том, как с ней бороться. Среди советов, следует отметить, схожих по формулировке с теми, которые распространялись в Газе во время последней операции, написано: не передвигаться на автомобилях и мотоциклах, не попадать в зону активности самолетов, не иметь при себе мобильного телефона, использовать кодовые слова в средствах связи и доставлять сообщения, написанные на листах бумаги посыльными.



Напомним, что после ликвидаций с воздуха в ходе операции "Щит и стрела" лидер "Исламского джихада" Зиад Нахала заявил в интервью, что уничтожение руководства организации в ходе операции произошло из-за "самоуспокоенности активистов и использования средств связи". Он отметил, что у “шахидов” были мобильные телефоны, и пояснил, что "наши братья проявили халатность в оценке ситуации, как враг отслеживает устройства связи. У всех наших братьев, ставших мучениками, были мобильные телефоны".