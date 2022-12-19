



Террористу, сбившему в Тель-Авиве мотоциклиста, предъявят обвинения

Палестинцу, который в начале этого месяца сбил мотоциклиста в Тель-Авиве, будут предъявлены обвинения.

По версии следствия, он сделал это преднамеренно. Авария рассматривается как нападение на националистической почве.

По данным полиции и ШАБАКа, 31-летний Али Хамад, находившийся в Израиле нелегально, признался в нападении. В ходе допроса палестинец сказал, что сделал это из мести после того, как его двоюродный брат, причастный к террористической деятельности, был убит в перестрелке с ЦАХАЛом.