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Террористу, напавшему на еврея 8 лет назад, дали 20 лет тюрьмы
25.01.2023 19:24 Алина Груднева

Террористу, напавшему на еврея 8 лет назад, дали 20 лет тюрьмы

Военный апелляционный суд приговорил террориста, совершившего нападение с ножом в 2015 году, в результате которого был серьезно ранен еврей, к 20 годам лишения свободы.

Приговор был вынесен в среду, 25 января.

В частности, сегодня суд удовлетворил апелляцию военной прокуратуры, увеличив срок наказания с 17 лет тюрьмы до 20.

"С терроризмом мы не идем на компромиссы и уступки, а ужесточаем наказания и стремимся создать условия для сдерживания", - сказал прокурор Хаим Блейхер.

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