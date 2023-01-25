



Террористу, напавшему на еврея 8 лет назад, дали 20 лет тюрьмы

Военный апелляционный суд приговорил террориста, совершившего нападение с ножом в 2015 году, в результате которого был серьезно ранен еврей, к 20 годам лишения свободы.



Приговор был вынесен в среду, 25 января.



В частности, сегодня суд удовлетворил апелляцию военной прокуратуры, увеличив срок наказания с 17 лет тюрьмы до 20.



"С терроризмом мы не идем на компромиссы и уступки, а ужесточаем наказания и стремимся создать условия для сдерживания", - сказал прокурор Хаим Блейхер.