Террористу, напавшему на еврея 8 лет назад, дали 20 лет тюрьмы
Военный апелляционный суд приговорил террориста, совершившего нападение с ножом в 2015 году, в результате которого был серьезно ранен еврей, к 20 годам лишения свободы.
Приговор был вынесен в среду, 25 января.
В частности, сегодня суд удовлетворил апелляцию военной прокуратуры, увеличив срок наказания с 17 лет тюрьмы до 20.
"С терроризмом мы не идем на компромиссы и уступки, а ужесточаем наказания и стремимся создать условия для сдерживания", - сказал прокурор Хаим Блейхер.