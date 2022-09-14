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Террористов идентифицировали за 2,5 часа до перестрелки
14.09.2022 09:13 Аркадий Бочаровский

Террористов идентифицировали за 2,5 часа до перестрелки


В израильской прессе сообщили первые подробности о перестрелке к северу от Дженина, в результате которой были убиты два террориста и офицер ЦАХАЛа.

Два террориста были идентифицированы в 15 метрах от заградительного забора в районе КПП Джалма за два с половиной час до инцидента.
Солдаты ЦАХАЛа под командованием командира региональной бригады Менаше подполковника Эрика Мойяля окружили террористов.

Солдаты подползли к террористам двумя группами, каждую из которых возглавлял старший офицер. На этом этапе не было точно известно, что уу террористов есть огнесстрельное оружие. В этот момент началась перестрелка.

Один из убитых террористов - офицер сил безопасности ПА.
 

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