



Террористов идентифицировали за 2,5 часа до перестрелки



В израильской прессе сообщили первые подробности о перестрелке к северу от Дженина, в результате которой были убиты два террориста и офицер ЦАХАЛа.



Два террориста были идентифицированы в 15 метрах от заградительного забора в районе КПП Джалма за два с половиной час до инцидента.

Солдаты ЦАХАЛа под командованием командира региональной бригады Менаше подполковника Эрика Мойяля окружили террористов.



Солдаты подползли к террористам двумя группами, каждую из которых возглавлял старший офицер. На этом этапе не было точно известно, что уу террористов есть огнесстрельное оружие. В этот момент началась перестрелка.



Один из убитых террористов - офицер сил безопасности ПА.

