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Террористке, атаковавшей в Иерусалиме, предъявят обвинения
13.09.2023 15:00 Алина Груднева

Террористке, атаковавшей в Иерусалиме, предъявят обвинения

В четверг, 14 сентября, террористке, которая нанесла ножевое ранение полицейскому в Старом городе, будут предъявлены обвинения.

По версии следствия, оружие она купила недалеко от места нападения в магазине.

Выйдя из заведения, она перевела свой мобильный телефон в авиарежим и передала его незнакомцу.

Помолившись, она атаковала полицейского. К счастью, тот не пострадал, а спас его бронежилет. На допросе террористка призналась, что хотела стать "мученицей".

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