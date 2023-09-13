Террористке, атаковавшей в Иерусалиме, предъявят обвинения
В четверг, 14 сентября, террористке, которая нанесла ножевое ранение полицейскому в Старом городе, будут предъявлены обвинения.
По версии следствия, оружие она купила недалеко от места нападения в магазине.
Выйдя из заведения, она перевела свой мобильный телефон в авиарежим и передала его незнакомцу.
Помолившись, она атаковала полицейского. К счастью, тот не пострадал, а спас его бронежилет. На допросе террористка призналась, что хотела стать "мученицей".