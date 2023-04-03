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Террористическая организация угрожает Бен-Гвиру убийством
03.04.2023 19:00 Алина Груднева

Террористическая организация угрожает Бен-Гвиру убийством

Террористическая организация "Силы Галилеи - Одинокие волки", ответственная за взрыв бомбы в Мегидо, угрожает министру внутренней безопасности Итамару Бен-Гвиру убийством.

Об этом сообщает портал "Аруц Шева".

"Твоя смерть близка, еврейская свинья. Мы приготовили для тебя такой метод убийства, которого никто не ожидает", — сказано в заявлении террористов, опубликованном в социальной сети.

К угрозам прилагается видео, на котором министр Бен-Гвир призывает евреев подняться на Храмовую Гору. На заднем плане изображена винтовка с установленным на ней глушителем и надписью: "Пора готовить саваны".

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