



Террористическая организация угрожает Бен-Гвиру убийством

Террористическая организация "Силы Галилеи - Одинокие волки", ответственная за взрыв бомбы в Мегидо, угрожает министру внутренней безопасности Итамару Бен-Гвиру убийством.



Об этом сообщает портал "Аруц Шева".



"Твоя смерть близка, еврейская свинья. Мы приготовили для тебя такой метод убийства, которого никто не ожидает", — сказано в заявлении террористов, опубликованном в социальной сети.



К угрозам прилагается видео, на котором министр Бен-Гвир призывает евреев подняться на Храмовую Гору. На заднем плане изображена винтовка с установленным на ней глушителем и надписью: "Пора готовить саваны".