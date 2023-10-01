



Террористическая группировка в Газе отозвала призыв возобновить беспорядки

Террористическая группировка Газы “Революционная молодежь”, которая с середины сентября организует беспорядки на границе с Израилем, отменила митинг вдоль забора безопасности через несколько часов после объявления об этом.



В своем Telegram-канале группа сообщила, что с призывом к беспорядкам выступили некоторые члены группировки, которые ранее не консультировались с руководством, добавляя, что тому, кто сегодня пойдет на границу, придется взять на себя ответственность.



Группа добавляет, что она по-прежнему “внимательно следит за действиями сионистского врага” и за тем, будет ли Израиль соблюдать обязательства, достигнутые через посредников на прошлой неделе.