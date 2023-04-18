



Террористическая атака в Иерусалиме, полиция блокировала дом в Шимон Ха Цадик



Двое мужчин - бреславские хасиды в возрасте около 50 лет были ранены сегодня утром (вторник) в результате перестрелки на улице Пьер Ван Пассен на окраине района Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. Стрельба велась по автомобилю, в котором находились жертвы.



Хасиды продолжили движение и остановились у полицейских на улице Хаим Бар-Лев. Туда была вызвана скорая помощь и раненые

были эвакуированы в больницы Шаарей Цедек и Хадасса Хар Ха Цофим - в состоянии средней тяжести. Подозреваемый в этом преступлении скрылся, и многие полицейские вместе с силами безопасности ведут его поиски. В ходе поисков был обнаружен автомата типа "Карло", из которой, по всей видимости, велась стрельба.



من مكان عملية إطلاق النار بحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة pic.twitter.com/1260YC6Xvb — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 18, 2023

במשטרה מעריכים כי אכן מדובר בפיגוע ירי. כוחות רבים הוזעקו לזירה ופתחו בסריקות אחר החשוד שנמלט.@ndvori

צילום: דוברות מד"א pic.twitter.com/Ysqz7KCg0V — החדשות - N12 (@N12News) April 18, 2023

Полиция и силы ШАБАКа окружили заброшенное здание, известное как детский дом, подозревая, что террорист находится там. Жителей района призвали запереться в своих домах, опасаясь выстрелов террориста.Полиция не уверена, что это террорист-одиночка, возможно, что кто-то подвез его к месту происшествия и скрылся вместе с ним. Предполагается, что стрелок бежал в сторону близлежащего района Шейх Джаррах, поэтому дороги в этом районе были перекрыты. Одна из машин скорой помощи попала в аварию с мотоциклом по пути в больницу. Мотоциклист получил легкие ранения.