



Террориста ликвидировал гражданский





Четыре человека были убиты в результате стрельбы в двух местах недалеко от поселения Эли в Биньямина. Еще четыре человека получили ранения, одно тяжелое, два средней тяжести и одно легкое, которые были эвакуированы на автомобилях MАDA в больницы Иерусалима и Петах-Тиквы.



По предварительным данным, один или два террориста приехали на машине в поселение Эли. Один из террористов открыл огонь по офицеру безопасности поселения. Тот получил ранения средней тяжести. Террорист продолжил стрельбу в ресторане и ранил пять человек, некоторые из них находятся в критическом состоянии.



Один из граждан смог ликвидировать террориста. Силы ЦАХАЛа опасаются, что в районе нападения скрывается еще один террорист, и ведутся его поиски. Шоссе 60 перекрыто для движения от района Тапуах до Шилох.

