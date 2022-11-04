



"Террориста будут судить, и его приговором будет смерть"

Бригадный генерал запаса Цвика Фогель, бывший начальник штаба Южного командования и номер 10 в списке религиозных сионистов, прокомментировал свое вхождение в Кнессет 25-го созыва.



"В начале этой избирательной кампании мы уже составили план работы, весь он основан на принятии новых законов в Государстве Израиль - закона об иммунитете для солдат и закона о том, как следует поступать с теми, кто вредит Государству Израиль".



Фогель в ответ на вопрос о том, какова будет судьба террориста ответил: "Он приговорен к смерти. Я не собираюсь стрелять в него, пока он лежит на полу, разве он террорист? Его будут судить, и будет вынесен смертный приговор. Смертная казнь для террористов не только в теории, но и на деле. Я не собираюсь превращать армию и силы безопасности в убийц или наемников, забудьте об этом. Все, чего я хочу, это дать солдату возможность застрелить террориста, держащего муляж бутылки с зажигательной смесью, если бутылка у него в руке, а он находится в 30 метрах от солдата"



"Мы объясним террористам, что с нами вы не получите степень магистра в тюрьме и вас не освободят при обмене пленными. Вот что я думаю, и я всегда так думал, даже до того, как пришел в "Оцма Йегудит". Я всегда говорил точно такие же вещи. Против нас ведется, врагом мечта которого - построить исламское государство на руинах Израиля. Он действует методом террора в войне на истощение, и это должно быть остановлено", - подчеркнул он.

