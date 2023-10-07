



Террорист заставил пленную израильтянку позировать с автоматом: видео

Террорист "Бригады Аль-Кудс" заставил пожилую израильтянку сфотографироваться с оружием в одном из районов вблизи Газы.



Террорист «Бригады Аль-Кудс» заставил пожилую израильтянку фотографироваться с оружием в одном из районов возле Сектора Газа. Выблядки 🤬 pic.twitter.com/kV0WeKFiN2 — Omar Bozkurt 5🇦🇿🇺🇦🤘 (@OmarHuseyn31398) October 7, 2023

Совершенно непонятная цель фотосессии и весьма позорный трофей - женщина-инвалид в инвалидном кресле.