Вновь сирена на границе с Газой: Цева Адом в Кармии
Новости » Арабо-израильский конфликт
Террорист заставил пленную израильтянку позировать с автоматом: видео
07.10.2023 20:33 Катя Шульц

Террорист заставил пленную израильтянку позировать с автоматом: видео

Террорист "Бригады Аль-Кудс" заставил пожилую израильтянку сфотографироваться с оружием в одном из районов вблизи Газы.


Совершенно непонятная цель фотосессии и весьма позорный трофей - женщина-инвалид в инвалидном кресле.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы