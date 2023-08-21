



Террорист выпустил более 20 пуль, убив израильтянку и тяжело ранив водителя авто

Расследование теракта на шоссе №60 в Иудее и Самарии показало, что из машины террористов было выпущено около двадцати пуль с близкого расстояния по израильскому автомобилю.



Террористы “подрезали” проезжающую машину и “воспользовавшись замедлением открыли по ней огонь”. Предполагается, что было применено автоматическое оружие, выпустившее большое количество пуль.



По оценкам ЦАХАЛа, боевики бежали в сторону города Хеврон. В настоящее время военные с помощью беспилотников и других средств наблюдения разыскивают террористов.Розыск сосредоточен в районе городов Бней-Наим, к востоку от места нападения, и Бейта, к югу от места происшествия. Есть подозрения, что террористы бежали в сторону Ятты в Хевроне.



В рамках операции ЦАХАЛ оцепил Хеврон и близлежащие деревни.