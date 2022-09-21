



Террорист уехал из Холона в Тель-Авив на автобусе



В израильских СМИ сообщается о том, что после убийства Шуламит Рахель Овадья палестинский террорист Муса Сарсур уехал в центр Тель-Авива на рейсовом автобусе.



Соседи Шуламит рассказывают, что Сарсур работал на стройке неподалеку от ее дома два года.



В день убийства убийства Сарсур подрался с другим палестинцем: “Это была настоящая. серьезная драка. Потом мы увидели фото террориста в новостях и поняли, что это был он”.



У ШАБАКА и полиции нет никаких материалов на Сарсура - он не был участником или сочувствующим террористическим организациям, и никак не проявлял себя в социальных сетях.