Новости » Арабо-израильский конфликт
Террорист уехал из Холона в Тель-Авив на автобусе
21.09.2022 11:48 Аркадий Бочаровский

Террорист уехал из Холона в Тель-Авив на автобусе


В израильских СМИ сообщается о том, что после убийства Шуламит Рахель Овадья палестинский террорист Муса Сарсур уехал в центр Тель-Авива на рейсовом автобусе.

Соседи Шуламит рассказывают, что Сарсур работал на стройке неподалеку от ее дома два года.

В день убийства убийства Сарсур подрался с другим палестинцем: “Это была настоящая. серьезная драка. Потом мы увидели фото террориста в новостях и поняли, что это был он”.

У ШАБАКА и полиции  нет никаких материалов на Сарсура - он не был участником или сочувствующим террористическим организациям, и никак не проявлял себя в социальных сетях.

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