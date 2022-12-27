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"Террорист учился вместе со мной на инженера"
27.12.2022 14:58 Аркадий Бочаровский

"Террорист учился вместе со мной на инженера"

Израильская пресса сообщает о том, что террорист Ислам Фарух учился на инженера в колледже Азриэли.

Выпускник колледжа Азриэли рассказал о террористе: "Сегодня утром я был потрясен, увидев, что это был студент, которого я знаю. Он был застенчивым, учился со мной на инженера в течение трех лет. Он всегда был молчаливым, мало общался с евреями и тусовался только с арабскими студентами. К сожалению, он, вероятно, закончит вторую степень в тюрьме за счет наших налогов. Очень жаль, что люди, которые учатся у нас, пользуются нашими возможностями и ресурсами, чтобы навредить нам".

Йосеф Хатаб также учился вместе с террористом в колледже Азриэли: "Мы всегда относились к арабским студентам как к равным, а сегодня я узнал, что парень, который учился на два года выше меня на инженерном факультете, встал на путь убийства евреев только из-за их еврейства и использовал свои профессиональные и инженерные знания для убийства евреев."

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