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Террорист, убивший патрульного, проник в Израиль через брешь в ограждении
10.08.2023 14:31 Ирина Демьянова

Террорист, убивший патрульного, проник в Израиль через брешь в ограждении

Палестинский террорист, совершивший на выходных смертоносное нападение в Тель-Авиве и убивший патрульного, проник в Израиль с Иудеи и Самарии через брешь в заборе безопасности, пишет The Times of Israel.

Согласно первоначальному расследованию, за несколько часов до стрельбы в субботу днем 22-летний Камель Абу Бакр, по-видимому, пробрался через барьер вблизи своего родного города Руммана, недалеко от Дженина.

По словам представителей министерства обороны, Абу Бакр, разыскиваемый Израилем за предыдущую стрельбу по войскам в Иудее и Самарии, скрывался в лагере беженцев Дженин как минимум последние шесть месяцев.

У Абу Бакра не было разрешения на въезд в Израиль из-за его принадлежности к палестинской террористической группировке Исламский джихад.

По данным следствия, пробравшись через брешь в заборе, Абу Бакр направился в Тель-Авив автостопом. 

Абу Бакр провел несколько часов в Тель-Авиве, вооружившись пистолетом и принеся письмо о “мученичестве”, в поисках цели, по словам представителей правоохранительных органов и обороны.

Дойдя до угла улиц Монтефиоре и Нахалат Биньямин, где субботними вечерами переполнены ресторанов, кафе и баров, Абу Бакр столкнулся с двумя офицерами муниципальной службы безопасности Тель-Авива, которые пытались допросить его.

Абу Бакр сначала отказался отвечать на их вопросы, а, когда пара слезла с мотоциклов, он вытащил пистолет и открыл огонь, ранив патрульного. Второй офицер открыл ответный огонь по боевику, нейтрализовав его.

Тем временем ШАБАК допрашивала по меньшей мере четырех палестинцев, задержанных по подозрению в причастности к смертельному нападению.

 

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