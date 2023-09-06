



Террорист с ножом атаковал в Иерусалиме, двое раненых





У Яффских ворот в Иерусалиме произошел теракт с применением ножа, в результате которого были ранены два человека. Тяжело ранен 50-летний мужчина. Вызванные на место происшествия медики MDA и парамедики оказывают ему медицинскую помощь.



Согласно заявлению полиции, террорист ранил тесаком мужчину у Яффских ворот, а затем скрылся с места происшествия. Через некоторое время он был настигнут полицейскими, которые его арестовали.



Также было сказано, что на место происшествия были вызваны крупные силы полиции.

