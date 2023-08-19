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Террорист расстрелял израильтян в упор и скрылся в переулках Хавары
19.08.2023 17:08 MIGnews

Террорист расстрелял израильтян в упор и скрылся в переулках Хавары

Опубликованы первые подробности расследования теракта в Хаваре, в результате которого были убиты два израильтянина 60 и 29 лет.

Террорист, вооруженный пистолетом, вошел на территорию автомойки, опознал в посетителях поселенцев и в упор выпустил в них не менее пяти пуль. После стрельбы террорист скрылся с места происшествия пешком. 

Опасаясь новых атак командование ЦАХАЛа направило в этот район  батальон усиления для участия в оборонительных операциях, а в рамках подготовки к акциям мести со стороны евреев в районе развернуты крупные силы, включая полицию и МАГАВ.

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