



Террорист расстрелял израильтян в упор и скрылся в переулках Хавары

Опубликованы первые подробности расследования теракта в Хаваре, в результате которого были убиты два израильтянина 60 и 29 лет.



Террорист, вооруженный пистолетом, вошел на территорию автомойки, опознал в посетителях поселенцев и в упор выпустил в них не менее пяти пуль. После стрельбы террорист скрылся с места происшествия пешком.



Опасаясь новых атак командование ЦАХАЛа направило в этот район батальон усиления для участия в оборонительных операциях, а в рамках подготовки к акциям мести со стороны евреев в районе развернуты крупные силы, включая полицию и МАГАВ.