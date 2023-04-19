



Террорист, ранивший 12 солдат в Иерусалиме, приговорен к 30 годам тюрьмы

Окружной суд Иерусалима приговорил палестинского террориста, ранившего в 2020 году 12 солдат ЦАХАЛа, к 30 годам тюрьмы.



По данным Ynet, Сант аль-Турман признан виновным в покушении на убийство.



Помимо тюремного заключения террорист должен выплатить 300 тысяч шекелей, которые будут поделены между ранеными.



Согласно обвинительному заключению, Турман совершил атаку на солдат бригады Голани, готовившихся принести присягу у Стены Плача. Он ехал на автомобиле, заметив большую группу военнослужащих, что привело его в бешенство. Террорист начал декларировать стихи из Корана о войне из своей машины.



Осознав, что он не может заехать на тротуар, обвиняемый поехал дальше, чтобы найти более удобный вариант для наезда на солдат. В итоге, он наехал на двоих военных, ускорился, и наехал уже на тех, кто упал на землю. В результате нападения 12 военнослужащих получили травмы разной степени тяжести.



Сам же террорист скрылся с места атаки. По дороге он выбросил свой телефон, а потом и вовсе бросил машину, добравшись до своего дома недалеко от Хеврона пешком. Там он и скрывался до тех пор, пока его не нашли. После задержания Турман утверждал, что это был "несчастный случай", а не теракт.

