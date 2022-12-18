



Террорист, пытавшийся убить раввина Овадью Йосефа, депортирован во Францию

Израиль депортировал во Францию террориста Салаха Хамури.

Это случилось утром, 18 декабря.

Около двух недель назад министр внутренних дел Айелет Шакед приняла решение лишить террориста вида на жительство в Израиле. Позже было принято решение о его депортации

Хамури много лет был членом НФОП, стремясь нанести ущерб безопасности Израиля. Его несколько раз арестовывали.

В 2005 году он попал за решетку за участие в заговоре с целью убийства раввина Овадьи Йосефа. Освободили террориста в 2011 году в рамках сделки по обмену заключенными. В последний раз его арестовали в марте 2022 года.