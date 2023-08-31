



Террорист получил пожизненное за теракт пятилетней давности

Военный суд приговорил к пожизненному заключению и плюс 26 годам тюрьмы члена палестинской террористической ячейки, совершившей обстрел возле форпоста Хават-Гилад в январе 2018 года.



Тогда погиб 35-летний Разиэль Шевах - отец шестерых детей.



В июле 2023 года житель Дженина Ахмед Кунба был признан виновным в умышленном убийстве и ряде других преступлений, связанных со сферой безопасности, а также в подготовке и осуществлении ряда.



Помимо пожизненного, Кунба также обязан выплатить семье Шеваха 1,5 миллиона шекелей в качестве компенсации.



