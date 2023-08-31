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Террорист получил пожизненное за теракт пятилетней давности
31.08.2023 16:01 Алина Груднева

Террорист получил пожизненное за теракт пятилетней давности

Военный суд приговорил к пожизненному заключению и плюс 26 годам тюрьмы члена палестинской террористической ячейки, совершившей обстрел возле форпоста Хават-Гилад в январе 2018 года.

Тогда погиб 35-летний Разиэль Шевах - отец шестерых детей.

В июле 2023 года житель Дженина Ахмед Кунба был признан виновным в умышленном убийстве и ряде других преступлений, связанных со сферой безопасности, а также в подготовке и осуществлении ряда.

Помимо пожизненного, Кунба также обязан выплатить семье Шеваха 1,5 миллиона шекелей в качестве компенсации.

 

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