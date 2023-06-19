



Террорист получил два пожизненных за теракт пятилетней давности

Военный суд приговорил к двум пожизненным срокам и еще 50 годам тюрьмы террориста, который задавил двух солдат насмерть и еще двоих ранил в 2018 году.



Приговор вынесен после длительного судебного разбирательства по двум пунктам обвинения в умышленном убийстве и двум пунктам обвинения в попытке умышленного убийства.



Кроме того, террорист выплатит компенсации семьям жертв и пострадавшим суммой в три миллиона шекелей.



В приговоре сказано, что обвиняемый умышленно наехал на военнослужащих на автомобиле с целью убить их. Версия обвиняемого о том, что это был несчастный случай, была отклонена.

