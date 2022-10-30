



Террорист открыл огонь из М-16 по медику и охраннику



Опубликованы новые дополнительные подробности о теракте в районе Кирьят-Арбы.



Стрельба была открыта по отцу и сыну, приехавшим в продуктовый магазин, принадлежащий палестинцу в районе между Кирьят-Арбой и Хевроном. Террорист, находившийся в автомобиле, открыл огонь по ним после того, как они уже вернулись к своей машине. Состояние отца, которому около 50 лет, сначала было охарактеризовано как тяжелое, но позже он скончался в больнице "Хадасса Эйн-Керем" в Иерусалиме.



После первоначального сообщения о стрельбе на место происшествия были срочно вызваны охранник и медик, и террорист начал стрелять и в них. Охранник получил легкое ранение, а медик - тяжелое. После этого на место происшествия прибыл начальник охраны Кирьят-Арбы,сбил террориста на своем автомобиле и открыл по нему огонь. Огонь открыл также и находившийся в увольнении солдат - до тех пор, пока угроза не была устранена.